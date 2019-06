Mondial-2019: l'Italie et les Pays-Bas derniers qualifiés pour les quarts

Le dernier quart de finale de la Coupe du monde de football féminin est enfin connu: il opposera samedi l'Italie aux Pays-Bas, après leurs victoires respectives face à la Chine et au Japon.



Mission accomplie pour les Italiennes: elles qui étaient venues au Mondial pour promouvoir le football féminin dans leur leur pays, elles peuvent déjà être satisfaites. Leur qualification parmi les huit meilleures équipes du monde met fin à 20 ans de disette en Coupe du monde pour les Azzure.



Les joueuses de Milena Bertolini retrouvent ainsi les quarts de finale qu'elles n'avaient plus connus depuis 1991, avec pour nouveau graal d'atteindre le dernier carré.



Face aux Chinoises, elles ont su faire parler leurs qualités offensives, marquant à l'entame de chacune des deux périodes pour asseoir leur domination sur des Chinoises qui auront tout tenté mais n'auront pas su conclure.



C'est une déception pour les Rose d'Acier, quarts de finaliste du Mondial-2015 et qui n'avaient pourtant, durant la phase de poules, encaissé qu'un seul but.



Le deuxième huitièmes de finale a été beaucoup plus indécis.



Les Néerlandaises ont eu très chaud: après avoir dominé largement en début de match, elles ont vu les Japonaises reprendre peu à peu le contrôle du jeu, se montrant particulièrement dangereuses lors de la deuxième période. Mais c'est finalement un penalty, dans les dernières secondes du temps réglementaire, en faveur des "Oranje", qui est venu sceller le sort du match.



Les Pays-Bas prennent ainsi leur revanche sur le Japon, qui leur avait barré la route des quarts lors du Mondial-2015. Et décrochent au passage leur première qualification en quart de finale en Coupe du monde.



La route des Nippones, finalistes en 2015 et titrées en 2011, s'achève donc sur cette note amère. Après avoir peiné en phase de groupes, elles ont, malgré leurs efforts, à nouveau manqué de réalisme, laissant passer définitivement leurs chances dans ce Mondial.