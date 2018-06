Mondial-2018: Poutine n'a pas regardé le match Russie-Egypte

l était dans l'avion: le président Vladimir Poutine n'a pas regardé mardi le match qui a vu la Russie triompher face à l'Egypte (3-1) et faire ainsi un grand pas vers les 8es de finale du Mondial de foot, a indiqué mercredi le Kremlin.



"Malheureusement, le président n'a pas regardé le match. Il était dans l'avion" qui le ramenait de Minsk à Moscou après une rencontre avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko, a précisé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.



Mais dès que l'avion a atterri à Moscou, "on l'a informé tout de suite du résultat de ce match", a-t-il assuré.



La Russie a battu l'Egypte mardi (3-1) dans le 2e match du groupe A du Mondial-2018, à Saint-Pétersbourg, donnant lieu à des scènes de liesse dans les rues comme Moscou n'en avait pas connues depuis des années.



"C'est une victoire qui nous est très chère à nous tous, une victoire qui nous a apporté beaucoup de joie. Et le président aussi, il en était ravi", a souligné M. Peskov.



Il s'agit de la deuxième victoire consécutive pour la sélection russe. Jeudi, la Russie a écrasé l'Arabie saoudite (5-0), lors du match d'ouverture de son Mondial qui a eu lieu dans le stade moscovite de Loujniki en présence de Vladimir Poutine.