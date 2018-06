Mondial 2018 : Le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Hervé Renard et Mehdi Benattia

Le Roi Mohammed VI a eu mercredi un entretien téléphonique avec le sélectionneur de l’équipe nationale de football, M. Hervé Renard, ainsi qu’avec le capitaine d’équipe, M. Mehdi Benattia, indique un communiqué du Cabinet Royal.



Au cours de cet entretien, Le Roi a transmis à tous les membres et encadrants de l’équipe nationale de football les vœux de pleins succès du Souverain et de l’ensemble du Peuple Marocain, en perspective de la tenue de la coupe du monde de football en Russie.



Le Souverain a réitéré à cette occasion à l’équipe nationale son plein soutien et ses encouragements dans cette importante compétition internationale.