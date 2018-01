Mohammed VI nomme cinq nouveaux ministres

Liste:



- Anass Doukkali, ministre de la Santé (PPS), en remplacement de Houcine Louardi.



- Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville. Membre du bureau politique du PPS, il remplace Nabil Benabdellah.



- Said Amzazi, ministre de l'Education nationale (Mouvement Populaire). Actuel Président de l’Université Mohamed V de Rabat, il remplace Mohamed Hassad.



- Mouhcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargé de la coopération africaine. Il occupait le poste de président-fondateur de Valyans Consulting.



- Mohammed El Gherrass, secrétaire d'État à la formation professionnelle. Membre du Conseil national du Mouvement Populaire (MP), il remplace Larbi Bencheikh.