Mohammed VI: la monarchie patriotique et citoyenne constitue l'un des choix majeurs du pays,

La monarchie patriotique et citoyenne constitue l'un des choix majeurs du pays, a souligné le roi Mohammed VI dans un discours adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône.



L’unanimité nationale rassemble tous les Marocains autour des constantes et des symboles sacrés de la Nation, autour des choix majeurs du pays avec au premier rang "la Monarchie patriotique et citoyenne qui se veut proche des citoyens, en faisant siennes leurs préoccupations et leurs aspirations et en s’efforçant de les satisfaire", a relevé le souverain, mettant en avant le pacte d’allégeance mutuelle qui lie, dans l’unité et la symbiose, le Trône au peuple, en tissant des liens d’affection et de fidélité que le temps raffermit et fortifie.



Le roi a aussi réaffirmé que sa préoccupation absolue est de veiller à ce que tous les Marocains, où qu’ils se trouvent, jouissent équitablement et librement de conditions de vie dignes, ajoutant que le deuxième choix majeur du pays est la poursuite résolue de l’œuvre de consolidation démocratique et de quête du développement.



Il a également cité les réformes profondes engagées, les réconciliations menées à bonne fin et les projets d’envergure réalisés, assurant que "grâce à la conjonction de ces choix essentiels, Dieu soit loué, Nous poursuivons l’édification du Maroc moderne, en nous employant à aplanir les difficultés rencontrées en chemin".



Le souverain s’est en outre félicité du succès des initiatives et des actions entreprises royales au service de Son peuple et de sa patrie, assurant que “certes, il ne nous a pas toujours été donné de réaliser tout ce à quoi nous aspirons”.



“Mais, aujourd’hui, Nous sommes plus déterminés à maintenir le cap, en capitalisant les acquis obtenus, en parachevant la dynamique de réformes en cours, en corrigeant les dysfonctionnements observés sur le terrain”, a poursuivi le souverain.