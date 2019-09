Mohammed VI appelle à faire de l'Afrique une priorité dans l’action internationale en faveur de l’environnement

Dans un message adressé au Sommet Action climat, qui a ouvert ses travaux lundi au siège de l’ONU à New York, le Souverain a mis l’accent sur les efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques et de sauvegarde de l’environnement, notamment en direction de l’Afrique, Continent qui "endure injustement l’impact du changement climatique".



Le Roi a cité, à cet égard, le 1er Sommet Africain de l’Action, organisé à Marrakech, qui a enclenché une dynamique sans précèdent par l’opérationnalisation de deux Commissions "Climat" africaines du Bassin du Congo et de la Région du Sahel.



Outre la "Coalition pour un Accès à l’Énergie Durable", formé conjointement avec l’Éthiopie au profit des pays les moins avancés, notamment en Afrique, le Maroc a lancé, avec ses pays frères du Continent, l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (triple A), a ajouté le Souverain dans ce Message dont lecture a été donnée par la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.



Après avoir souligné l’engagement du Maroc à réduire ses émissions de Gaz à effet de serre et à revoir à la hausse ses ambitions en matière d’énergies renouvelables, le Roi a mis l’accent sur l’initiative "African Youth Climate Hub", qui a été créée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement avec ses partenaires pour mettre en valeur le leadership et l'innovation et souligner le rôle positif de la jeunesse africaine dans ce domaine.



Dans ce cadre, le Souverain a lancé un appel pour "un soutien appuyé et effectif" au premier "Sommet pour la jeunesse Climat", qui incite à l’optimisme.



"Établir une solidarité internationale effective ; trouver des financements pérennes ; opérer un transfert qualitatif de technologie et de savoir-faire, tels sont les impératifs qui doivent nous guider pour que nous soyons à la hauteur de cette noble ambition climatique", a dit le Roi.