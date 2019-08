A l'occasion du 66-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Roi Mohammed VI adressera mardi un discours à la Nation, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.



Le discours Royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision, mardi 20 août 2019 à 21h00.