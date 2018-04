Ministre néerlandais des AE : "L’action de la communauté internationale concernant la question du Sahara doit passer par les Nations Unies"

Vue la complexité et la fragilité du processus, les Pays-Bas estiment que l’action de la communauté internationale doit passer par les Nations Unies, et en particulier par l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Horst Köhler, a précisé le ministre néerlandais lors d’un point de presse avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita.



Il a souligné également que les Pays-Bas et l’Union européenne considèrent que “trouver une solution est une affaire complexe et de longue haleine”.



Les Pays-Bas continuent à attirer l’attention de la communauté internationale à ce sujet au sein des Nations unies.