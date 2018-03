Mike Pence appelle le Pakistan à "faire plus" face aux talibans

Les Etats-Unis, qui accusent Islamabad d'être trop complaisant à l'égard des groupes islamistes radicaux, ont menacé de suspendre jusqu'à deux milliards de dollars d'aide en l'absence de changement notable de la part de ce pays.



"La vice-président Pence a réitéré la demande du président Trump au gouvernement pakistanais de faire plus face à la présence dans leur pays des talibans, du réseau Haqqani et d'autres groupes terroristes", selon un compte-rendu de la rencontre diffusé samedi par la Maison Blanche.



"Le Pakistan pourrait et devrait travailler plus étroitement avec les Etats-Unis", ajoute le texte de l'exécutif américain qui espère pousser les talibans à la table des négociations.



Le président afghan Ashraf Ghani a proposé fin février des pourparlers de paix aux talibans: ceux-ci pourraient notamment être reconnus en tant que parti politique s'ils acceptaient un cessez-le-feu et reconnaissaient la Constitution de 2004.



Avec afp