Migration : Le Maroc est ‘’un partenaire privilégié pour et avec l'Afrique’’ (responsable européen)

Le Maroc joue un ‘’rôle important’’ dans le domaine de la migration et de la mobilité et constitue ‘’un partenaire privilégié pour et avec l'Afrique’’, a affirmé, jeudi à Fès, un responsable à la délégation de l’Union européenne au Maroc.



‘’Le Maroc a une position privilégiée parce qu’il connait la migration depuis son début jusqu’à sa transformation actuelle. Il est un partenaire privilégié pour et avec l’Afrique’’, a souligné le chef de la coopération à la délégation de l’UE au Maroc, dans une déclaration à la MAP, en marge d’un atelier sur ‘’migration, mobilité et développement’’.



‘’La politique de régularisation et d’intégration des migrants en est un exemple, parce que les nombres sont importants’’, a-t-il relevé, ajoutant que le Royaume joue un rôle ‘’phare’’ pour l’Afrique, lequel ‘’l’Union européenne appuie avec des ressources et des expertises’’.



La migration est ‘’un fait et un déterminant’’ pour l’humanité, et la mobilité va permettre de la canaliser et d’en ‘’enlever la dimension critique’’, a assuré le responsable européen, qualifiant de ‘’fondamental’’ le rôle que les politiques sont appelés à jouer pour assurer cette transition migration-mobilité.



Intervenant lors de cette rencontre, organisée par l’université Euromed (UEMF) et le Réseau euro-méditerranéen pour les études économiques (EMNES), l’ancien secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Fathallah Sijilmassi, a indiqué, pour sa part, que le Maroc, un lieu de passage et de brassage, occupe, dans cette sphère Europe-Méditerranée-Afrique, une place ‘’particulière’’ au vu de son histoire et de sa géographie.



‘’Cette identité plurielle marocaine place le Maroc au cœur de ce grand débat sur la structuration des stratégies à mettre en œuvre en matière de migration et de mobilité’’, a-t-il expliqué, estimant que le modèle marocain et l’expérience contemporaine du Royaume en la matière lui permettent de ‘’se placer dans un débat structurant avec ses partenaires européens’’.



Il n’a pas omis, à cet effet, de mettre l’accent sur la dynamique créée suite à l’adoption du Pacte mondial sur les migrations de Marrakech, en décembre 2018, lequel constitue une ‘’étape importante’’ dans l’édification d’une nouvelle stratégie de gouvernance des diverses formes de circulation et de migration.



Le doyen de la faculté Euromed de sciences humaines et sociales, Abderahmen Tenkoul, a estimé, pour sa part, que la migration, qui est une réalité qui existe depuis toujours, ne devrait en aucun cas être présentée en tant que source de problèmes, mais en tant qu’opportunité pour les différents pays pour ouvrir de nouvelles perspectives, d’où la nécessité, d’après lui, d’ouvrir un débat ‘’global et inclusif’’ sur la voie de l’élaboration d’une vision ‘’efficace’’ combinant développement et mobilité.



Selon les organisateurs, cette rencontre a pour objectif d’apporter une nouvelle vision des réalités et des différents paramètres autour d’un sujet de plus en plus prioritaire dans l’agenda international. Au-delà de l’échange que cette rencontre permet, le but est de ‘’dégager des pistes de réflexion sur les possibilités de reconstruire autrement les rapports de co-développement entre les deux rives de la Méditerranée’’.



Agencé autour de quatre thématiques principales, portant sur les causes profondes de la migration, la question du genre et la migration, les migrants et les marchés de l’emploi et enfin le nécessaire approfondissement du dialogue culturel, ce Workshop vise à traiter le sujet de différents angles menant vers de nouvelles recommandations stratégiques et opérationnelles.