Migrants : la France va livrer six embarcations à la marine libyenne

La France va livrer six embarcations rapides à la marine libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine, a annoncé jeudi le ministère des Armées, confirmant une information du quotidien Le Monde.



La ministre des Armées Florence Parly en a fait l'annonce lors d'une rencontre avec le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj en marge de la conférence sur la sécurité de Munich le 17 février.



"Elle a annoncé la cession à la Libye de six embarcations marines, qui seront livrées à partir du printemps prochain", a indiqué Yasmine-Eva Fares-Emery, porte-parole du ministère des Armées, lors d'un point de presse hebdomadaire.



La France achètera ces bateaux, des embarcations à coque semi-rigide du fabricant français Sillinger, pour les remettre à la Libye, a-t-on précisé au ministère des Armées.



"Cette action s'inscrit dans le cadre du soutien de la France aux efforts de la marine libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine", a ajouté le ministère.



La France est engagée par ailleurs dans la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée au côté de la Libye et d'autres pays riverains ainsi que via l'opération européenne Sophia et la mission Frontex.