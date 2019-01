Michael Hage nommé à la tête d’un groupe américain de développement international "AMIID"

Cette nomination est le couronnement d’une longue carrière au service des relations multilatérales, de l’élaboration des politiques, de la gestion des programmes et de la communication pour le développement et d’une vaste expérience de M. Hage s’étalant sur plus de deux décennies, souligne le communiqué. A la suite de cette nomination, M. Hage a remercié l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qu’il a servie pendant plus de 25 ans, promettant de continuer à poursuivre sa passion pour le développement international auprès de l’AMIID.



"Mes années à la FAO étaient riches en accomplissements, et j’ai été personnellement touché par l’appréciation que j’ai reçue lors de mes derniers postes au Maroc et en Tunisie", a-t-il déclaré, promettant de continuer à contribuer au développement de cette région, "qui mérite plus d’efforts avec des résultats concrets".



Durant ses rôles les plus récents en Afrique du Nord, comme représentant de la FAO au Maroc et en Tunisie, ainsi que coordinateur sous régional de la FAO, M. Hage a toujours agi en tant que partenaire fiable en faveur du Développement International. Ses efforts ont été salués par les responsables des deux pays, ajoute la même source.



M. Hage a joué un rôle principal à conseiller les pays de la région sur la meilleure approche à suivre pour développer leurs demandes de financement du Fonds Vert pour le Climat (GCF) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF).



Il a aussi consacré une attention particulière au support du développement stratégique de plusieurs secteurs agricoles, comme l’huile d’olive, la pêche, la sécurité alimentaire, et la lutte contre les maladies zoonotiques et phytosanitaires, en donnant la priorité au développement du réseau régional des systèmes oasiens.



En tant que Représentant de la FAO au Maroc, il a déployé un grand effort pour accroître le profil de l’Organisation, notamment à travers l’appui à la Présidence marocaine de la COP 22 et la signature d’accords stratégiques de Coopération Sud-Sud entre la FAO et le Maroc au profit des pays africains.



De nationalité libanaise, M. Hage est titulaire d’un Master en économie et d’un autre en sciences des affaires de la State University of New York. Il détient aussi un Certificat d’études supérieures en gestion du commerce mondial de l’Ecole des politiques publiques de l’Université George Mason, en Virginie.