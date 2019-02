Meurtre Khashoggi: les photos d'un "complice" turc publiées par des médias

Des médias turcs ont publié jeudi la photographie d'un homme présenté comme un "complice local" soupçonné d'avoir aidé des agents saoudiens à se débarrasser du corps de Jamal Khashoggi, l'éditorialiste saoudien tué en octobre dans le consulat de son pays à Istanbul.



La chaîne d'information NTV et plusieurs sites d'information ont publié deux images montrant un homme vêtu d'un jean et d'un manteau noir, capuche rabattue sur la tête, présenté comme un "complice local" des tueurs de Khashoggi.



Ces images, sur lesquelles le visage de l'individu est indiscernable, sont issues du rapport annuel de la police d'Istanbul, selon NTV.



Sur ces images tirées d'enregistrements de caméras de vidéosurveillance, l'homme marche dans la rue à côté d'un agent saoudien ayant revêtu les vêtements de Khashoggi dans le but de faire croire que le journaliste a quitté le consulat en vie.



Le gouvernement saoudien a déclaré en octobre que le corps de Khashoggi, introuvable à ce jour, avait été remis par les tueurs à un "complice local". La Turquie n'a depuis lors eu de cesse de réclamer son identité auprès des autorités saoudiennes.



Le meurtre de Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie à Istanbul le 2 octobre a suscité une indignation mondiale et profondément terni l'image de la pétromonarchie, et en particulier du prince héritier Mohammed ben Salmane.



Khashoggi, qui collaborait au Washington Post, était un féroce critique du prince saoudien surnommé "MBS", mais ce dernier nie toute implication dans le meurtre.



Après avoir dans un premier temps nié le meurtre, Ryad a avancé plusieurs versions contradictoires et soutient désormais que Khashoggi a été tué lors d'une opération non autorisée par le pouvoir.



Dans son rapport annuel cité par Anadolu, la police d'Istanbul relève par ailleurs la présence d'un grand four dans la résidence du consul, située non loin de la représentation diplomatique, dont la température peut monter jusqu'à 1.000 C°.



Plusieurs médias turcs ont émis l'hypothèse que le corps de Khashoggi, démembré après le meurtre, a pu être brûlé dans ce four.