Message du roi Mohammed VI au président français Emmanuel Macron

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations au Président Macron et ses vœux les meilleurs de progrès et de prospérité pour le peuple français.



"Fondé sur des liens humains et culturels profonds, le partenariat d'exception maroco-français ne cesse d'évoluer et de se développer comme en témoignent les efforts conjoints déployés par nos deux pays pour la réalisation de divers projets concrets", Se félicite le Roi.



A cette occasion, le Souverain salue l'excellence des liens unissant le Maroc et la France qui "s'illustre à travers la densité d'une coopération tournée vers l'avenir et la régularité du dialogue et de la concertation politiques, marqués par une large convergence de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement en matière de paix, de sécurité et de développement durable".



"Je suis convaincu que les prochaines échéances dans notre agenda commun, notamment Votre visite d’État au Maroc et la tenue d'une nouvelle session de la Réunion de Haut-niveau seront une heureuse occasion de réaffirmer la singularité de l'amitié maroco-française. Elles contribueront, sans nul doute, à traduire dans les faits notre volonté de porter notre partenariat stratégique au rang de modèle de coopération gagnant-gagnant, aussi bien sur le plan bilatéral que régional", écrit le Souverain.



Le Roi réitère, à cet égard, Son engagement d’œuvrer de concert avec le président Macron, dans la voie dynamique choisie pour le Maroc et la France.