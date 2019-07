Message du Président français Macron au Roi Mohammed VI

Dans ce message, M. Macron adresse au Roi, en son nom personnel et au nom de la France, ses félicitations chaleureuses, ainsi que ses vœux sincères de bonheur et de santé.



"Depuis 1999, sous la Haute direction de Votre Majesté, le Maroc a connu des transformations majeures. Des réformes importantes ont été entreprises pour assurer au Royaume un développement harmonieux, inclusif et durable, notamment au bénéfice de sa jeunesse", écrit M. Macron, assurant que "la France se tient aux côtés du Maroc et accompagne ses projets".



"La France salue aussi la mobilisation de Votre Majesté pour la lutte contre le changement climatique, pour la promotion de la paix et de la sécurité régionales et sur la question sensible des migrations, a ajouté le Président français, soulignant qu'"à l'heure où des incertitudes croissantes pèsent sur notre capacité à gérer collectivement ces enjeux mondiaux, nos deux nations ont plus que jamais un rôle essentiel à jouer pour mener des combats qui sont déterminants pour l'avenir de nos sociétés".



M. Macron fait observer également que le règne du Roi a également été marqué par le renforcement du partenariat d'exception entre le Maroc et la France, formant le souhait que le partenariat entre les deux pays, dans la continuité de leur histoire, continue de s'épanouir pour être toujours plus étroit.



Le président français saisit cette occasion pour saluer l'engagement du Souverain en faveur du plurilinguisme, qui permet aux deux peuples de cultiver une proximité sans pareil.