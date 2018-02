Mennel, d'origine syrienne, fait forte sensation à "The Voice 7"

Mennel a transporté les coachs dans son univers. La jolie jeune femme s’est assise sur un tabouret de piano, sur la scène du show musical, pour interpréter Hallelujah de Léonard Cohen, en anglais et en arabe.



Mennel a livré une version bouleversante de cette chanson mondialement connue et reprise par de nombreux artistes. La chanteuse d’origine syrienne a chanté en anglais et en arabe, ce qui a particulièrement ému les coachs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à buzzer. Dès les premières notes, Zazie s’est retournée avant d’être rapidement suivie par ses petits camarades – tous bouche bée devant la voix enchanteresse de l’étudiante de 22 ans.



Mennel, très émue à la fin de sa prestation, avait du mal à réaliser qu’elle avait le choix parmi les quatre coachs. Elle a décidé d’intégrer l’équipe de Mika, au grand désarroi des trois autres coachs. "La beauté intérieure et la beauté extérieure. Il y a des fées qui se sont penchées sur son berceau", a commenté l’interprète de Rue de la paix.