Mehdi Qotbi rencontre à la Havane des responsables culturels et des artistes-peintres cubains

Ce déplacement fait partie des efforts visant à donner corps à la diplomatie culturelle, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, a souligné M. Qotbi dans une déclaration à la MAP.



L'objectif est de créer une passerelle entre le Maroc et Cuba à travers une diplomatie culturelle en pleine dynamique aujourd'hui au Maroc, qui est à même de compléter l'action de la diplomatie politique et officielle, a-t-il indiqué, notant que les deux pays disposent d'une scène artistique riche et foisonnante.



Ces rencontres, qui viennent jeter les bases d'une nouvelle ère de coopération culturelle entre les deux pays, ont été l'occasion pour le président de la Fondation nationale des musées de discuter avec ses interlocuteurs cubains des actions à entreprendre pour faire connaître l'art plastique marocain à Cuba et donner la possibilité aux artistes-peintres cubains de faire connaître leurs œuvres au Maroc.



Au vu de la présence importante de l’art cubain sur la scène culturelle régionale, cette visite (11-14 juillet) se veut une étape pour établir des ponts culturels entre le Maroc et les pays d'Amérique Latine, à travers l'ouverture sur les acteurs culturels de cette région, a-t-il relevé.



Mehdi Qotbi s'est ainsi réuni avec la présidente du Conseil national des arts plastiques, Norma Rodríguez Derivet, avec qui il a évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale, en lui adressant une invitation pour assister à la Biennale d'art contemporain à Rabat.



Par la suite, le responsable marocain s'est entretenu avec le directeur exécutif de la Biennale de la Havane et directeur du Pavillon cubain à la Biennale de Venise, Jorge García Alfonso, pour examiner la participation des artistes-peintres cubains à la Première Biennale de Rabat.



Il a eu aussi des entretiens avec le directeur du musée national des Beaux-arts, Jorge Fernandez Torres, au cours desquels les deux parties ont examiné les moyens d'organiser des expositions d'artistes-peintres cubains au Maroc et de faire connaître l’art marocain à Cuba.



Lors de son déplacement à la Havane, M. Qotbi a également rencontré des artistes-peintres cubains de renommée internationale comme Alex Hernández Dueñas et Roberto Diego, avant de visiter le musée de la photo de Cuba qui accueille actuellement l'exposition "Les Marocains" de la défunte artiste Leila Alaoui. A l'issue de cette visite, un dîner de travail a été organisé samedi par l'ambassade du Maroc à la Havane en présence des responsables culturels et des principaux artistes-peintres cubains.



Lors de cette rencontre, des responsables du secteur muséal cubain et l'ambassadeur du Royaume à Cuba, Boughaleb El Attar, ont été conviés à faire le suivi et à donner corps à ces projets destinés à impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.