Mehdi Qotbi décoré de "La Croix de Commandeur de l'Ordre du Mérite Civil du Royaume d'Espagne"

L'ambassadeur d'Espagne au Maroc a remis cette décoration à l'artiste-peintre, M. Qotbi qui contribue, selon les instructions royales, de faire de la culture un pont entre les peuples.



Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat avait accueilli, du 31 octobre 2017 au 4 février 2018, l'exposition "De Goya à nos jours: regards sur la collection Banco de España".



Organisé par la Banque d'Espagne et la Fondation nationale des musées et le Musée Mohammed VI, avec la collaboration du ministère espagnol des Affaires étrangères, cet événement de grande envergure était placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et de Felipe VI d'Espagne.