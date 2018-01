Méditerranée occidentale – Dialogue 5 + 5 : Réunion des ministres des affaires étrangères

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, coprésidera le 21 janvier à Alger avec son homologue algérien, Abdelkader Messahel, la 14ème réunion des ministres des affaires étrangères du « Dialogue 5+5 sur la Méditerranée occidentale ».



À cette occasion, les ministres travailleront sur les réponses concrètes à apporter aux problématiques de développement (économique, social et durable), des migrations et de la jeunesse des pays du « Dialogue 5+5 ». Les travaux porteront également sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité face aux crises régionales, notamment en Libye et au Sahel.



Le « Dialogue 5+5 » regroupe l'Espagne, la France, l'Italie, Malte, et le Portugal pour la rive nord, ainsi que l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie pour la rive sud. Il s'agit du plus ancien cadre de rencontre entre pays des deux rives du bassin méditerranéen, qui a été instauré avec l'objectif d'engager un processus de coopération régionale en Méditerranée occidentale.



Lors de la conférence pour la « Méditerranée du futur » organisée le 21 novembre à Marseille, il a été question de mieux associer les entrepreneurs, innovateurs et créateurs issus de la société civile à notre effort collectif de construction d'un espace partagé en Méditerranée.