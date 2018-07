Méditerranée : des agents d'Interpol dans les ports pour renforcer la lutte antiterroriste

In­ter­pol a an­noncé lundi avoir dé­ployé des agents dans huit ports mé­di­ter­ra­néens pour aider les au­to­ri­tés lo­cales, du­rant la sai­son tou­ris­tique es­ti­vale, à contrô­ler les voya­geurs et à re­pé­rer des per­sonnes sus­pec­tées de ter­ro­risme grâce à ses bases de don­nées.



Ces ren­forts ont été en­voyés par l'or­ga­ni­sa­tion po­li­cière in­ter­na­tio­nale dans le cadre de l'opé­ra­tion « Nep­tune », menée par l'Al­gé­rie, la France, l'Ita­lie, le Maroc, l'Es­pagne et la Tu­ni­sie avec le sou­tien d'In­ter­pol et de l'Agence eu­ro­péenne de garde-fron­tières et de garde-côtes (Fron­tex).



« Alors que de nom­breux pays se concentrent sur la sé­cu­rité des fron­tières aé­riennes et ter­restres, les me­naces po­ten­tielles que re­pré­sentent les voies ma­ri­times sus­citent moins d'at­ten­tion », a sou­li­gné dans un com­mu­ni­qué Pa­trick Ste­vens, res­pon­sable de la lutte an­ti­ter­ro­riste au sein d'In­ter­pol, dont le siège mon­dial est à Lyon.



L'opé­ra­tion « Nep­tune » cible par­ti­cu­liè­re­ment les dé­pla­ce­ments de com­bat­tants ter­ro­ristes, re­ve­nant de zones de conflit, entre le nord de l'Afrique et le sud de l'Eu­rope, ainsi que les tra­fi­quants d'armes ou de drogues qui peuvent cir­cu­ler par ba­teau.



L'iden­tité des voya­geurs est contrô­lée et confron­tée aux bases de don­nées cri­mi­nelles d'In­ter­pol. Du­rant la pre­mière se­maine de l'opé­ra­tion, 350.000 vé­ri­fi­ca­tions ont été réa­li­sées et ont per­mis de re­pé­rer quatre com­bat­tants ter­ro­ristes étran­gers pré­su­més, ainsi qu'une per­sonne por­tée dis­pa­rue. Des di­zaines de pas­se­ports ré­per­to­riés comme per­dus ou volés par In­ter­pol ont éga­le­ment pu être dé­tec­tés, selon la même source.