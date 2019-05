Mawazine 2019: Pas moins de 18 artistes de renom se produiront sur la scène Nahda à Rabat

Pas moins de dix-huit artistes de renom se produiront sur la scène Nahda du 21 au 29 juin, dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Selon un communiqué de l'Association Maroc Cultures, initiatrice de l’événement, ces stars se produiront sur cette scène dédiée à la musique orientale qui illustre la passion de Mawazine pour la musique arabe, pour "offrir les plus beaux répertoires du monde arabe".



Les grandes voix du Liban, d’Égypte, de la Palestine, de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis raviront le public de Mawazine, avec en premières parties de talentueux artistes marocains, connus au Moyen-Orient, et dont le registre est proche des sonorités orientales, indique le communiqué.



L’ouverture de la scène Nahda sera célébrée avec la diva libanaise Carole Samaha. Artiste aux talents multiples, Carole Samaha offrira les plus belles chansons qui ont fait le succès de sa prestigieuse carrière de plus 20 ans. Carole a sorti de nombreux singles et albums pour lesquelles elle a reçu une multitude de prix, dont le "World Music Award", comme meilleur interprète du Moyen-Orient (Monaco 2014) et le "Murex d'Or" pour la meilleure artiste féminine de l'année 2013.



Le même soir, c’est le chanteur Mohamed Réda qui assurera la première partie de la soirée, a précisé la même source, ajoutant que cet originaire de Marrakech représente la nouvelle génération de la chanson marocaine moderne. Mohamed Réda compte à ce jour deux albums à son actif et de multiples concerts au Maroc et à l’étranger.



Samedi 22 juin, la scène Nahda vibrera avec la voix inimitable du chanteur libanais Assi El Hallani. Surnommé "Chevalier de la musique arabe", Assi El Hallani est spécialisé dans les chansons à caractère jabali. L’artiste a, à son actif, plus de 25 albums et de nombreux concerts dans de prestigieuses salles internationales.



Yousra Saouf sera le talent marocain qui se produira en début de soirée. Devenue célèbre à l'âge de 20 ans, Yousra s’est fait remarquer lors de la deuxième saison d'Arab Idol. Sa carrière a été lancée avec le single Bghitou Yahlali suivi d’autres titres à succès tels que Habibi Mokhtalif et Ma Hibak.



Le dimanche 23 juin, le public aura rendez-vous avec une artiste qui ne cesse d’impressionner par des shows exceptionnels : Myriam Fares. Reine de la scène, la chanteuse libanaise a cumulé les succès en variant les styles, entre chansons arabes modernes, populaires et orientales. Toujours orientée vers la créativité et les nouvelles tendances, Myriam Fares collabore pour chacun de ses albums avec de grands compositeurs et producteurs de la musique arabe.



En première partie de la soirée, c’est l’incontournable duo égyptien Oka Wi Ortega qui se produira pour animer les foules. Les artistes Mohamed Salah et Ahmed Metwali sortent des sentiers battus et proposent un étonnant mix entre la musique populaire égyptienne et la culture hip hop. Très présent dans les réseaux sociaux, le duo Oka Wi Ortega attire des millions de vues et se produit dans les festivals les plus populaires d’Egypte.



Lundi 24 juin, le public sera sans doute ravi avec la présence du chanteur palestinien Mohammed Assaf. Le vainqueur d’Arab Idol 2013 a produit quatre albums à succès et offre un répertoire variant chansons jabali et titres modernes. Acclamé dans le monde arabe, il a été nommé ambassadeur de la Culture et des Arts en Palestine.



Cette soirée démarrera avec l’un des meilleurs représentants de la chanson égyptienne populaire, le chanteur Saad El Soghayar. Surnommé "le prince du chaâbi", El Soghayar combine parfaitement les influences pop orientales avec le style égyptien traditionnel. Parmi ses chansons les plus connues : Bel Arabi, El Kalam Ala min, Bat bat et Sabah Elshaqawa.



Mardi 25 juin, c’est la chanteuse libanaise Elissa qui se produira devant le public de Nahda. Considérée comme l’une des plus grandes artistes du Moyen-Orient, Elissa a vendu à ce jour plus de 45 millions d'albums. En 2005, 2006 et 2010, elle a reçu le prix de la meilleure chanteuse du Moyen-Orient aux World Music Awards.



Hamid Hadri fera la première partie de cette soirée. Cet auteur-compositeur natif de Chefchaouen avait remporté la première place à la Star Academy Maghreb et a créé son groupe de fusion "Al’Ma". Il a rejoint ensuite la formation “Mazagan” avant de se lancer dans une carrière solo.



Mercredi 26 juin, le Liban et la Jordanie seront à l’honneur avec les artistes Walid Toufic et Diana Karazon.



Chanteur et acteur libanais, Walid Toufic a effectué la majeure partie de sa carrière en Egypte. Il est largement réputé pour ses performances et ses clips à succès. Son passage en 1973 au fameux show télévisé libanais "Studio El Fan" a déclenché une longue carrière artistique. Walid a joué divers rôles pour de grands films égyptiens. Ses plus grands concerts se sont déroulés à Carthage, en Tunisie, mais aussi en Jordanie, au Maroc, en Syrie et en Égypte. L’artiste détient un répertoire riche de près de 600 chansons écrites et composées par des auteurs réputés du monde arabe.



Quant à la Jordanienne Diana Karazon, elle est devenue célèbre après avoir remportée la première saison de SuperStar 2003 (version arabe de la Nouvelle Star). A la fois chanteuse, présentatrice télé et actrice, Diana a sorti 4 albums à ce jour. Elle est actuellement une des chanteuses les plus célèbres en Jordanie.



La soirée du jeudi 27 juin vibrera sous les sonorités libanaises du chanteur Ramy Ayach. Remportant les plus prestigieux prix panarabes, celui qui est à l'origine de grands succès tels que Albi Mal et Majnoun, est un des artistes les plus adulés dans le monde arabe. Également acteur, son rôle le plus récent était dans la série "Amir El Leil". Ramy est aussi le fondateur de l’ONG "Ayach Al Tofoula Fondation", dédiée à l'éducation et à la responsabilisation des enfants.



La première partie de la soirée sera assurée par la chanteuse marocaine connu du monde arabe Hasna Zalagh. Révélation de l'émission Studio 2M en 2005, elle a sorti son premier album "Waffar Kalamak" avec Rotana en novembre 2009. Avec un beau timbre de voix et de bons choix musicaux, Hasna a lancé diverses belles chansons et a collaboré avec des pointures de la musique arabe.



Les deux concerts du vendredi 28 juin sur la scène Nahda marqueront les esprits. Le public aura rendez-vous avec la diva libanaise Najwa Karam. Surnommée “Le Soleil de la chanson arabe”, c’est l’une des artistes les plus populaires au Moyen-Orient. Formée a l’e cole de musique de Beyrouth Najwa Karam s’est lancée en 1989 sur la sce ne arabe, avec des titres comme Ya Hbayeb, Ma Bismahlak, Naghmet el Hob et Hazzi Helou. Elle a reçu un grand nombre de titres et de récompenses et a vendu plus de 60 millions de disques dans le monde, chacun de ses albums devenant un best-seller.



Le début de soirée sera marqué par la présence de l’artiste égyptien Abu. Talentueux compositeur et interprète, Abu a démarré au sein d’une chorale avant d’entamer une carrière de chanteur en 2013. Se démarquant par une écriture singulière, il est devenu un véritable phénomène panarabe grâce au tube "3 daqat", élu chanson de l’année 2017, et enregistré avec l’actrice égyptienne Youssra.



Samedi 29 juin, Mawazine offrira un concert de clôture inédit avec le grand artiste émirati Hussain Al Jassmi. À tout juste 39 ans, Al Jassmi fête ses 15 ans de carrières. Hussain Al Jassmi a grandement contribué à diffuser la culture musicale des Émirats Arabes Unis bien au-delà des pays du Moyen-Orient. En 2008, il a reçu le Murex d'Or du Meilleur Chanteur arabe et a été nominé trois fois aux World Music Awards. Son talent et son engagement humain font de lui un ambassadeur des bonnes causes.



Cette grande soirée débutera avec la voix mélodieuse de Zinab Oussama. La jeune artiste a démarré sa carrière en remportant le premier prix du concours de chant de la Maison d’Opéra d’Égypte. Elle a également participé à l’émission X-Factor (2013) avant de rencontrer le succès lors de la 9e saison de Star Academy arabe.



Créé en 2001, le festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Organisé chaque année, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom. Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc.



Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.