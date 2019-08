Mauritanie: Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya nommé Premier ministre

M. Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya a été nommé Premier ministre mauritanien et chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé samedi la Présidence de la République.



La nomination de Ould Cheikh Sidiya intervient après la présentation par l'ancien Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir la démission du gouvernement au Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Le nouveau Premier ministre a déclaré avoir été reçu par le président de la République qui l’a chargé de «former un gouvernement de haute compétence, du fait des grands défis et de la noblesse des objectifs».



«J’entamerai la concrétisation de la vision du Président et de son programme électoral complet qui vise à réaliser les aspirations de toutes les couches de notre peuple», a-t-il dit.



M. Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, né en 1961, est diplômé de l’école centrale de Paris. Il a exercé les fonctions de ministre de l’Habitat et ministre de la Formation professionnelle, comme il a occupé le poste de président de la zone franche de Nouadhibou.