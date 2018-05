Marrakech, une destination de plus en plus prisée

Les chiffres viennent de tomber. Le conseil régional du tourisme a dévoilé les dernières statistiques relatives à la ville ocre. L’on apprend ainsi que Marrakech a enregistré durant le premier trimestre de 2018 une hausse de 15% comparativement à la même période de 2017.



Selon le CRT de Marrakech, les établissements hôteliers classés de la ville sont passés de 506 653 arrivées entre janvier et mars 2017 à 605 887 arrivées pour la même période cette année, affichant ainsi une hausse de 20%. Quant au nombre de nuitées, il a également connu une augmentation de 15% durant ce premier trimestre passant ainsi de 1.871.376 nuitées contre 1.621.613 nuitées enregistrées en 2017.



Des chiffres témoignant de l’engouement croissant des touristes pour la ville rouge avec un taux d’occupation cette année de 54% contre 47% pour la même période, l’année dernière.



Rappelons que le Maroc a récemment exposé son offre touristique à l’occasion du Salon «Expo Vacaciones» à Bilbao. Une participation qui, selon l’Office national marocain du tourisme intervient dans le cadre des actions d'appui à la liaison aérienne déjà existante entre les villes de Marrakech et Santander (nord de l'Espagne). Les touristes basques, qui ont un pouvoir d’achat élevé, sont attirés notamment par la zone de l’Atlas, y compris Marrakech, et par la route des Kasbahs précise l’ONMT.