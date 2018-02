Marrakech accueille les journées techniques des agences de voyage espagnoles, du 15 au 18 mars

La Confédération espagnole des agences de voyage (CEAV) organisera, du 15 au 18 mars à Marrakech, ses journées techniques qui devraient connaître la participation de représentants de plus de 70 agences de voyages du pays ibérique.



Ces journées sont organisées avec l'appui de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), qui mettra en avant à cette occasion une vision innovante de la ville ocre, indique le président de la CEAV, Rafael Gallego Nadal, sur le site web de la confédération.



Ces journées constituent un évènement professionnel et social qui permettra aux agences de voyages espagnoles de mieux connaitre le Maroc, en particulier la destination Marrakech.



L’objectif est de permettre aux professionnels de s’imprégner de la culture et de l’histoire locale et de connaitre les atouts de cette destination, y compris sur le plan gastronomique, en vue de proposer aux clients des offres novatrices et actualisées.



Cet événement sera marqué, à cet effet, par une rencontre de présentation de la destination et par une journée de travail sur plusieurs thèmes d’actualité pour le secteur, notamment les voyages combinés.