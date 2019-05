Marrakech abrite en juin prochain la 1ère édition de "EPIC Yoga Festival"

La Cité ocre abrite du 21 au 23 juin prochain, la 1ère édition de "EPIC Yoga Festival" avec la participation d'acteurs du monde du yoga, des musiciens, des artistes et des humanistes autour d’une programmation festive unique, à la fois mystique et multi-sensorielle.



Ce festival, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale du Yoga (21 juin), proposera une programmation spéciale permettant aux yogis de découvrir les nouvelles tendances en matière de yoga, indique un communiqué des organisateurs.



Organisée conjointement par les studios Om Yoga (Maroc) et la plateforme internationale Bookingyoga.com, cette manifestation vise à créer un mouvement mondial de solidarité pour le développement de l’Afrique par le biais du Yoga, de la musique et de l’Art et d’aider à répandre cette discipline en Afrique.



Ce mouvement illustre la possibilité de changer des vies avec le yoga, de partir à la découverte d’un continent à travers les arts et de renforcer les dialogues entre l’Afrique et le reste du monde, souligne la même source.



EPIC Yoga Festival veut inspirer les citoyens du monde à s'engager dans une démarche sociale afin de favoriser l'épanouissement collectif par le partage des idées, des connaissances et des rapports humains.



Au programme de "EPIC Yoga Festival" figurent cinq rencontres transcendantes et expérimentales d’une durée de 2 à 3 heures, organisées en plein air et dans la salle royale du Palais des Congrès de Marrakech.



Chaque master-class est le résultat d’une direction artistique pointue, mêlant des professeurs de yoga internationaux à une sélection éclectique de musiciens d’hier et d’aujourd’hui allant des gnawas aux DJs, en passant par chanteurs et percussionnistes.



Ces master-classes sont avant tout des expériences multi-sensorielles uniques, une invitation au voyage renforcée par différents dispositifs sensoriels comme la vidéo, les peintures tribales, le jeux avec le feu, et bien d’autres surprises artistiques.



Pour sa première édition, EPIC yoga Festival est fier de parrainer deux projets éducatifs : Project Soar Morocco et Africa Yoga Project.



Artistes, professeurs de yoga et musiciens offriront une programmation haute en couleurs aux enfants à partir de 4 ans : découverte des musiques et des instruments africains, ateliers peinture et poterie, maquillage corporel tribal, création de bijoux africains et yoga pour enfants.



Chaque année, le festival engage sa campagne en faveur de nouvelles initiatives pour le développement humain à travers le monde.



A partir d’octobre 2019, EPIC Yoga Tour exportera ses événements à travers une tournée de yoga master-classes internationale, sillonnant les grandes capitales mondiales.



L’objectif est d’offrir aux participants l'expérience d’une EPIC yoga master-class et de fédérer les citoyens autour de l’Afrique et des valeurs de développement humain.



Environ 10% des profits issus de la vente de billets de ces événements sera reversé aux projets soutenus.