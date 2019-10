Marrakech à l'heure de l'International Golf Travel Market, du 14 au 17 octobre

La ville de Marrakech accueillera du 14 au 17 octobre l'édition 2019 de l’International Golf Travel Market (IGTM), qui verra la participation des plus grands acteurs mondiaux du secteur golfique.



Plus de 1.300 acteurs du secteur, originaires de 65 pays, sont attendus à cet événement. Quelque 450 tour-opérateurs spécialisés dans le golf et le MICE (Meetings, Incentives, Congres & Exhibitions) seront aussi présents ainsi que tous les grands médias du secteur.



La cité ocre a, en effet, été élue par l’IGTM pour accueillir cette édition 2019, un choix induit par la qualité de ses infrastructures d’accueil et de ses parcours de golf.



Organisé conjointement par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et Reed Exhibitions, l’IGTM 2019 sera une opportunité exceptionnelle de mettre en avant tous les atouts dont jouit la ville de Marrakech en matière de tourisme golfique mais aussi MICE.



Se déroulant chaque année dans une destination différente, l’International Golf Travel Market est le seul Salon global des professionnels du voyage golfique et représente indubitablement le rendez-vous le plus attendu par toute la profession, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



L’IGTM est l’occasion idoine de découvrir les dernières innovations en matière de golf mais aussi de tourisme haut de gamme, de déceler les nouvelles tendances et de développer des activités porteuses.



Il s’avère aussi un formidable lieu de rencontres, formel comme informel, et se veut une plateforme unique pour réaliser des opportunités d’affaires et gagner en visibilité au niveau mondial.



Au menu de ces quatre jours du Salon, des rencontres "BtoB" et des conférences, sans oublier, bien sûr, un tournoi de golf.



Ce Salon offre une véritable opportunité pour la ville hôte de montrer à tous les professionnels présents la qualité de ses infrastructures (connexions aériennes et routières, parcours de golf, hôtels et resorts, spas…) ainsi que les atouts, services et produits proposés par cette destination (climat, environnement, gastronomie, produits locaux, animations et tout ce qui relève de près ou de loin de l’art de vivre).



L’importance de la couverture médiatique de l’IGTM et la qualité de ses visiteurs font assurément de cet événement un levier de promotion hors du commun pour la destination Marrakech.



La tenue de l’IGTM dans la cité ocre vient renforcer la position de la destination en tant que premier pôle touristique du Maroc jouissant d’un rayonnement international, avec une infrastructure golfique et touristique en constante évolution.



Elle ne fera également qu’accentuer l'éclat de la ville sur la scène internationale, sachant qu'elle dispose aujourd'hui de 12 parcours de golf répondant à tous les standards internationaux en la matière.