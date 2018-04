Marrakech : Le réseau mondial des femmes "Soroptimist" crée une fédération africaine

Cette fédération africaine a pour but la promotion des femmes et des jeunes filles et pour la protection de leurs droits dans la société avec un intérêt particulier pour l’accès de la femme à l’éducation et à l’autonomie financière dans le cadre d’un benchmark avec les autres fédérations de la «Soroptimist» pour la mise en place de solutions durables.



La SIFAF ambitionne également à combattre la violence envers les femmes et les filles garantir leur sécurité alimentaire et l’accès à des soins de santé de qualité. Elle vise également à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles du continent africain en contribuant à la protection de l’environnement et en palliant les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles spécifiques aux pays d’Afrique.



Composé de quatre fédérations à travers le monde -Europe (SIE), les Amériques (SIA), la Grande-Bretagne et l’Irlande (SIGBI) et la région Pacifique Sud-Ouest (SISWP), le SI est une organisation non gouvernementale interprofessionnelle, apolitique et non confessionnelle. Elle inspire des actions et crée des opportunités afin de transformer la vie des femmes à travers le monde. Le Soroptimist International (« SI ») est un réseau mondial de femmes exerçant une activité professionnelle et aidant de leurs compétences les communautés locales, nationales et internationales en faveur des droits humains et du statut de la moitié de la société.



Ce mouvement mondial qui fait le pari de la générosité 100%femmes relève du statut des Organisations Non-Gouvernementales, accrédité auprès des agences de l'ONU (ECOSOC, UNESCO, UNICEF, HCR, PNUD, FAO et OIT), le Soroptimist International est à l'origine de mouvements de générosité.



L’Afrique aura elle aussi sa fédération Sorpotimist. Et c’est la ville ocre qui accueille l’événement du 20 au 22 avril.