Maroc: un couple français victime de vol et d'agression à Kénitra

Un individu a agressé par jets de pierre un couple de nationalité française, dimanche matin dans la commune de Souk Tlat (province de Kénitra), a-t-on appris des autorités locales, ajoutant que le mari, grièvement blessé à la tête, a été transféré à l'hôpital provincial.



Les victimes, qui circulaient à bord d'une caravane, faisaient halte près de la Route nationale N1 à la commune de Souk Tlat, lorsqu'elles ont été prises au dépourvu par le mis en cause qui a agressé le mari, âgé de 73 ans, et dépouillé le couple de certains de ses effets, précise-t-on de même source.



Les services de la Gendarmerie Royale ont réussi à identifier et localiser le suspect qui a pris la fuite après avoir commis son crime, et une opération est en cours pour l'arrêter, conclut la même source.