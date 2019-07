Maroc : signature d'un accord de coopération et de partenariat entre l'ISESCO et la Ligue islamique mondiale

Signé par le directeur général de l'ISESCO, Salem Bin Mohammed Al Malik, et le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Muhammad bin Abdul Karim Issa, l'accord porte sur la coopération entre les deux institutions dans l'organisation de conférences, séminaires, forums, réunions, ateliers, sessions de formation et des programmes communs dans plusieurs domaines liés à la diffusion de la connaissance exacte de l'Islam et ses hautes valeurs, la lutte contre l'extrémisme et le discours de haine.



Il prévoit aussi une collaboration pour la promotion du dialogue entre les fidèles honorant ainsi les élites de la civilisation islamique, en reconnaissant leurs contributions à l'élévation de la civilisation humaine et en veillant au travail humanitaire volontaire, en particulier des femmes, des enfants et des jeunes.



La convention prévoit également l'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones, et la promotion des valeurs de modération dans ses programmes d'enseignement, en renforçant le rôle des médias et de la communication dans la diffusion des messages de paix, de modération et de tolérance, en accentuant la présence de la culture islamique sur la scène culturelle internationale et en soutenant le travail culturel et éducatif des musulmans en dehors du monde islamique.



En vertu de cet accord, les parties établissent un comité mixte qui se réunit périodiquement pour suivre, planifier, mettre en œuvre et évaluer les contenus du présent accord, et préparent un programme annuel détaillé de coopération mutuelle comprenant des projets et activités spécifiques, ses mécanismes de mise en œuvre et les engagements respectifs de chaque partie.



Les deux parties ont également convenu d'échanger leurs publications, études et rapports, ainsi que les convocations à des programmes et activités d'intérêt commun.



Intervenant en ouverture du comité mixte, le directeur général de l'ISESCO, qui siège à Rabat, a déclaré que cette réunion fait suite à la tenue de la Conférence islamique mondiale organisée par la Ligue islamique mondiale au mois de Ramadan, sous le thème "Les valeurs de la modération dans les textes Coraniques et dans la Sunna", avec la participation de nombre de responsables religieux, de personnalités scientifiques, intellectuelles et culturelles de plusieurs pays, et au lendemain du "Document de La Mecque", considérée comme une feuille de route pour l'action islamique commune dans les domaines de l'ISESCO et de la Ligue islamique mondiale.



M. Al Malik a ajouté que la réunion avait également pour but de définir le plan de travail commun en vue de le traduire en initiatives concrètes et l'adapter aux programmes et activités liés aux principaux axes et sujets vitaux figurant dans le document.



Il a, par ailleurs, exprimé la volonté de l'ISESCO de développer une nouvelle vision islamique, basée sur les résultats du "Document de La Mecque", et servira de passerelle pour relier le monde et contribuer à résoudre les problèmes humanitaires qui suscitent les préoccupations de la communauté internationale et de "former une coalition mondiale efficace pour réformer le déséquilibre des civilisations, causé par le terrorisme".



Le directeur général de l'ISESCO a, en outre, présenté un certain nombre de propositions, à savoir soumettre le document au Secrétariat général des Nations unies par l’intermédiaire d'une délégation de la Ligue islamique mondiale et l'ISESCO, au Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme (OHCHR), ainsi qu'à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à travers "l'organisation d'une conférence ouverte au public au niveau de son siège, en plus de la tenue d'un colloque à Strasbourg, siège du Parlement européen, pour permettre d'établir un dialogue ouvert expliquant le contenu du document, en plus de la mise en place du "Prix du Document de la Mecque".



De son côté, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Muhammad bin Abdul Karim Issa, a souligné que la Ligue regroupe toutes les composantes islamiques et compte des membres non-musulmans, et partage avec eux le même objectif en faveur de l’humanité et de son bien-être.



Il a expliqué que la Ligue a trois objectifs principaux: la promotion du vrai Islam afin de combattre le danger de l'extrémisme et le risque de haine appelé "islamophobie", la facilitation des relations avec les fidèles de toutes les religions et toutes les cultures et le renforcement de la communication et du dialogue pour la coopération et l’instauration des valeurs de la coexistence et la mise en œuvre de programmes humanitaires indépendamment de la religion, de l’ethnie et de la race.



M. Issa a ainsi affirmé que la Ligue se croise avec l’ISESCO dans plusieurs objectifs et missions communs, rappelant que la Ligue est une organisation populaire mondiale réunissant des universitaires, des intellectuels et des juristes du monde islamique, ainsi que des sympathisants, notamment des membres du monde non musulman, en particulier des adeptes de religions et de cultures. Le "Document de La Mecque", issu de la dernière Conférence islamique mondiale, contient 29 principes dans lesquels les musulmans affirment principalement leur appartenance à ce monde via l'interaction culturelle, cherchant à établir une communication avec ses composantes afin d'en faire bénéficier l’humanité à travers la promotion des nobles valeurs, la construction de ponts d'harmonie humaine et la lutte contre les pratiques haineuses et le choc culturel.