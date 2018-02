Maroc: quand la langue arabe est instrumentalisée politiquement

De plus en plus, la langue arabe est souvent instrumentalisée à des fins politiques. Les islamistes du PJD (parti de la Justice et du développement) sont à la pointe de cet exercice.



A titre d'exemple, le premier passage devant le parlement de la secrétaire d'Etat au Tourisme, Lamia Boutaleb, a été transformé par des élues du PJD en un cirque.



Ces élues s'étaient ouvertement et bruyamment moquées de la secrétaire d'Etat, l'invitant en ricanant à aller réviser "son arabe".