Maroc: les précisions de la DGSN sur l'agression dont a été victime un étudiant à Tanger

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti catégoriquement les allégations relayées sur les réseaux sociaux qui présentent une vidéo de 37 secondes montrant des personnes en altercation la nuit, comme celle de l'agression physique dont a été victime un étudiant à Tanger.



Dans le but d'éclairer l'opinion publique, la DGSN souligne, dans un communiqué, que les expertises techniques et les constats révèlent que la vidéo en question n'a absolument aucune relation avec l'affaire du décès d'un étudiant universitaire à Tanger, ajoutant que le lieu où s'est produite l’altercation telle que filmée par la vidéo n'a aucun lien avec celui où a été agressé l'étudiant.



Le défunt avait été blessé à la tête par un jet de pierre suite à un différend avec certaines personnes, le 18 décembre dernier, au quartier Boukhalef à Tanger, avant qu’il ne plonge dans un coma et ne rende l'âme le 1er janvier, ont tenu à préciser les services de la sûreté nationale.



Cette affaire a fait l’objet d’une enquête de la part du Service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, selon la même source qui relève que l'un des pairs de la victime, soupçonné d'avoir jeté la pierre à l'origine du décès, a été arrêté.



Concernant les circonstances de l’incident que montre la vidéo en question, les données disponibles auprès des services de la sûreté nationale indiquent qu’il s’agit d’un échange de coups et blessures, enregistré décembre dernier dans les environs de Fès, conclut le communiqué.