Maroc: le Conseil provincial de Laâyoune approuve la programmation de l'excédent budgétaire réel de 2018

Le Conseil provincial de Laâyoune, réuni lundi en session ordinaire pour le mois de janvier, a approuvé le projet de programmation de l’excédent budgétaire réel au titre de l’exercice 2018, estimé à 9,614 millions de dirhams (MDH).



La programmation de cet excédent, telle qu’adoptée lors de cette session tenue sous la présidence du président du Conseil, Mouloud Alouate, en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Bouchaab Yahdih, porte en particulier sur la contribution à la réalisation de la dernière tranche des travaux de la Maison de l’étudiant (1,7 MDH) et l’acquisition des matériels paramédicaux au profit des hôpitaux Moulay El-Hassan Belmhedi et Hassan I (2 MDH).



Il s’agit également de l’aménagement et de la réhabilitation des écoles de la province, ainsi que de l’acquisition de matériel informatique et technique et l’équipement des bureaux et services administratifs relevant du conseil.



En outre, les membres du conseil ont adopté plusieurs conventions de partenariat et de coopération visant l’amélioration de la prestation des services de santé, l’appui aux femmes et aux enfants en situation difficile, ainsi que la promotion des activités sportives au niveau de la province.



Au cours de cette réunion, le conseil provincial a également validé son organigramme administratif axé en premier lieu sur la consécration de la bonne gouvernance locale, ainsi qu’un crédit d’engagement dans le compte spécial du lotissement Moulay Rachid, estimé à 500.000 DH.