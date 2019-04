Maroc : le 1er Chaâbane 1440 correspondra au dimanche 7 avril

Le 1er Chaâbane 1440 de l'hégire correspondra au dimanche 7 avril, a annoncé, vendredi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté les Nadirs et les délégués du ministère ainsi que les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation du croissant lunaire du mois de Chaâbane.



De ce fait, le 1er Chaâbane 1440 de l'hégire correspondra au dimanche 7 avril.