Maroc: la promotion de la coopération parlementaire au menu d'un entretien de M. El Malki avec une délégation américaine

Les moyens de promouvoir la coopération entre les institutions législatives du Maroc et des États-Unis ont été lundi à Rabat au centre d'un entretien du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, avec une délégation de la commission de l'énergie et du commerce à la Chambre américaine des représentants.



L'entrevue a offert l'opportunité pour mettre en avant la qualité des relations maroco-américaines comme en témoigne la mise en œuvre de plusieurs initiatives susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives et de consolider la dimension stratégique du partenariat bilatéral, a déclaré M. El Malki à la presse à l'issue de cette rencontre.



Il a souligné que le dialogue politique régulier entre les deux pays porte sur des domaines aussi variés que la sécurité, l'économie, la culture, l'éducation et la formation en plus du volet politique, notant qu'il a été convenu de conférer un caractère régulier à la coopération parlementaire. Tout en saluant les chantiers de réforme initiés dans le Royaume, la délégation américaine a insisté sur l'importance de la dimension stratégique dans les relations bilatérales comme l'atteste l'accord de libre-échange et ses répercussions sur les plans économique et des échanges commerciaux.



Cet accord, a-t-elle ajouté, est destiné à drainer les investissements américains vers le Royaume et à doper la coopération commerciale dans les domaines les plus porteurs. La consule générale des États-Unis au Maroc et chargée d'affaires par intérim, Jennifer Rasamimanana, a par la même occasion indiqué que cette visite de trois jours permettra à la délégation parlementaire américaine de prendre connaissance des réalisations déjà accomplies et des chantiers liés à la gestion des ressources énergétiques. Le Maroc émerge aujourd'hui comme un pays pionnier dans le domaine des énergies renouvelables, a affirmé la diplomate, rappelant que la délégation a tenu une série de rencontres avec notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les responsables de l'Agence marocaine de l'énergie solaire (MASEN).



Elle a en outre mis l'accent sur la profondeur des relations entre les États-Unis et le Maroc, des relations séculaires qui ne cessent de se consolider au fil des années.