Maroc: la coopération bilatérale au centre d'entretiens entre M. Bourita et son homologue libérien

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita s'est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre libérien des Affaires étrangères, M. Gbehzohngar Findley, en visite dans le Royaume.



Lors de ces entretiens, le point a été mis sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la République du Liberia et l'examen des questions d'intérêt commun.