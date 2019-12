Maroc : l'Office chérifien des phosphates réussit les essais d'amarrage dynamique dans le port de Jorf Lasfar

Le site de l'Office chérifien des phosphates (OCP) à Jorf Lasfar, en collaboration avec son partenaire hollandais "Shore Tension" et l'Agence nationale des ports (ANP), a procédé, avec succès, aux essais du système d'amarrage dynamique sur ses installations au port de Jorf Lasfar, a annoncé, mardi, le groupe.



Il s'agit d'une première au Maroc qui permettra des gains de temps et des économies conséquentes grâce à une optimisation du temps d'ouverture des quais, indique l'OCP dans un communiqué.



Le système fonctionne comme un amortisseur qui permet de compenser et de contrecarrer les effets du mauvais temps notamment la houle longue qui perturbe la tenue des navires à quai, explique la même source. En effet, la côte atlantique marocaine est exposée à des houles longues en période hivernale, notamment la période entre octobre et mars, fait savoir le communiqué. Ce type de houle affecte particulièrement la tenue des navires à quai et se traduit par des mouvements longitudinaux des navires qui finissent souvent par endommager leurs amarres, souligne l'OCP, ajoutant que nombreux sont les navires qui se voient acculés de quitter le port pour éviter des collisions avec d'autres navires ou avec les installations portuaires.



La mise en application de cette solution permettra des gains considérables en surestaries et en libération de capacités sur les installations portuaires du Groupe OCP.



Les premiers essais ont été concluants ce qui ouvre la voie vers une généralisation de la solution à l'échelle du port de Jorf Lasfar puis aux autres ports des sites du Groupe OCP, conclut le communiqué.