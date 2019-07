Maroc : hausse historique de 26,54% de transport aérien de passagers en juin

Au total 2.093.323 voyageurs ont transité par les aéroports du royaume au cours de ce mois, soit 439.000 passagers supplémentaires, précise la même source, dans le rapport mensuel du trafic aérien.



Un nouveau record de croissance a été également battu par l’aéroport Mohammed V de Casablanca avec un taux d’évolution de 22,82% en accueillant 877.655 passagers et un pic observé le samedi 30 juin (38.776).



Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui ont enregistré des taux d'évolution importants à deux chiffres : Tanger (38,57 %), Marrakech Menara (36,23 %), Nador (29,82 %) et Fès Saiss (25,24%).



Au cours du même mois le trafic domestique a connu une forte croissance de 52,97%, idem pour le trafic international qui a augmenté de 23,71% et qui a concerné la majeure partie des marchés émetteurs.