Maroc: hausse de 0,1% l'Indice des prix à la consommation en janvier 2018 (HCP)

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré au cours de janvier, une légère hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).



Cette variation résulte de l'augmentation de 0,5% de l'indice des produits non alimentaires et de la diminution de 0,5% de l’indice des produits alimentaires, explique le HCP dans une note relative à l’IPC du mois de janvier 2018.



Les baisses des produits alimentaires observées entre décembre 2017 et janvier 2018 concernent principalement les "légumes" avec 4,5%, les "fruits" (-2%), les "viandes" (-0,6%) et les "poissons et fruits de mer" (-0,3%), relève le HCP.



En revanche, les prix ont progressé de 0,4% pour le "café, thé et cacao" et de 0,2% pour le "lait, fromage et œufs", fait savoir la note, ajoutant que pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des "Tabacs" avec 10,7%, des "carburants" (+0,6%) et des "services divers" (+21,8%).



Par ville, ladite note fait ressortir que les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Rabat (+0,8%), à Laâyoune et Safi (+0,5%), à Fès (+0,4%) et à Casablanca (+0,2%), alors que les baisses ont été observées à Dakhla (-1,2%), à Guelmim (-0,5%), à Agadir, Oujda, Settat, Beni-Mellal et Al-Hoceima (-0,3%).



Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,8% au cours du mois de janvier 2018, fait remarquer le HCP, ajoutant que cette variation résulte de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 2,2% et de celui des produits non alimentaires de 1,3%.



Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une stagnation pour la "communication" à une hausse de 5,6% pour les "biens et services divers".



Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de janvier 2018 une baisse de 0.1% par rapport au mois de décembre 2017 et une hausse de 1,1% par rapport au mois de janvier 2017.