Maroc : fortes pluies accompagnées d'orages et temps froid avec chute de neige samedi et dimanche

De fortes pluies accompagnées d'orages et un temps froid avec chute de neige sont attendus samedi et dimanche dans plusieurs régions du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Les fortes pluies accompagnées d'orages (40-70 mm) concerneront, du samedi à 15h au dimanche à 18h, les provinces d'Al-Haouz, Azilal, Béni-Mellal et Khénifra, ainsi que Taza, Taounate, Moulay Yaacoub, Fès, Meknès, Ifrane, El Hajeb, Sefrou, Kouribga et Figuig (30-50 mm), précise la DMN dans un bulletin spécial.



Les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Kénitra, Rabat, Skhirat, Témara, Mohammédia, Casablanca, Mediouana, Naouceur, Berrechid, Benslimane et Khémisset enregistreront également de fortes pluies allant de 25 à 40 mm dimanche entre 06h et 12h, selon la même source.



Par ailleurs, la DMN annonce qu'un temps froid avec chute de neige régnera dimanche sur les provinces d'Ifrane, Midelt, Boulemane, Taza, Sefrou, Azilal, Khénifra, Béni-Mellal, Al-Haouz et Tinghir.



Sont également prévues des rafales de vents assez fortes à fortes qui intéresseront dimanche par moments les reliefs de l'Atlas, les côtes et les plaines nord-ouest, le Saïs, la Méditerranée, l'Oriental, le sud-est et le Souss, indique la DMN.