Maroc: entrée en vigueur de la charte de déontologique du journalisme

La Charte de déontologie du journalisme est entrée en vigueur lundi, suite à sa publication sur le site électronique du Secrétariat général du gouvernement, conformément aux dispositions de la loi n°90.13 portant création du Conseil national de la presse (CNP). Cette charte déontologique constitue la pierre angulaire de l'autorégulation de la profession, souligne le CNP dans un communiqué, en relevant que ce document est le fruit d'une accumulation nationale de contributions d'organismes professionnels marocains de journalisme et des médias.



Le texte de loi approuvé par le Conseil s'est inspiré de diverses expériences mondiales relatives au journalisme, ainsi que des développements récents en matière d'élaboration de chartes déontologiques et ce, à la lumière des mutations que connait le secteur des technologies de la communication, ajoute le Conseil. Le CNP, poursuit la même source, œuvrera, dans le cadre de son plan d'action, à la mise en oeuvre des dispositions de cette charte à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation, de séminaires et colloques professionnels, de réunions avec les journalistes, éditeurs et divers acteurs du domaine du journalisme, des médias et de la communication, afin de promouvoir l'engagement vis-à-vis de ces principes déontologiques et renforcer leur application au quotidien par les professionnels et au sein des différentes institutions opérant dans le secteur. Dans ce sillage, et en vue d'atteindre ses objectifs, le Conseil souligne sa volonté de coopérer avec les organisations professionnelles, les établissements éducatifs et académiques, en particulier ceux spécialisés dans la formation journalistique et médiatique, ainsi qu'avec les organismes nationaux et les associations de la société civile concernées par les principes de cette charte déontologique.