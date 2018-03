Maroc : des ressortissants subsahariens s'initient aux métiers du tourisme

Répartie sur plusieurs modules, cette formation d’une durée de 190 h à raison de deux heures par semaine, concerne les domaines de la cuisine et de la pâtisserie, et s’insère dans le cadre du projet "Pour des migrants intégrés économiquement et socialement à Essaouira", piloté par ladite association, et bénéficiant du soutien du ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration.



Pour rappel, ce projet se décline en 3 composantes essentielles à savoir "la communication et la mobilisation autour de la thématique de la migration", "un plan de formation dans les métiers du tourisme (cuisine et pâtisserie), et de la communication" qui sera sanctionné par des diplômes délivrés par l’Entraide Nationale, et enfin "l’accompagnement des bénéficiaires en vue de leur insertion dans le marché de l’emploi".



"Cette formation se veut l’illustration de la concrétisation de la politique migratoire du Royaume, visant à assurer une parfaite intégration des migrants au sein de la société marocaine, et s’inscrit également dans la mise en application de la stratégie de l’Entraide Nationale dans ce domaine", a déclaré à la presse, Mme Bazi Khadija, déléguée provinciale de l’Entraide Nationale à Essaouira.



Mme Bazi a insisté également sur l’importance du renforcement des compétences de ces ressortissants pour mieux les outiller, faciliter leur intégration socioéconomique, et leur permettre d’être des acteurs actifs.



De son côté, Mohamed Yassar Lamghari, coordonnateur du projet au sein de ladite association, a relevé que cette session de formation cible des bénéficiaires issus notamment du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée, notant que l’association veille en permanence à établir des contacts avec les autorités, les élus et les employeurs en vue de parvenir à une meilleure insertion de ces ressortissants subsahariens au sein du marché de l’emploi.



Les bénéficiaires de cette formation ont tenu, pour leur part, à adresser leurs vifs remerciements au Roi Mohammed VI pour l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder au développement du Continent, et aux citoyens africains, pour leur épanouissement et leur bien-être, se disant très honorés et fiers de bénéficier de cette formation, à même de leur permettre de mieux s’intégrer au Maroc.



