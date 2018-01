Maroc: décès du journaliste Mustapha Trai

Le président de l’Association marocaine des journalistes et écrivains du tourisme (AMJET), Mustapha Trai, est décédé suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit du 16 janvier à Casablanca, a annoncé mercredi l'AMJET.



Enseignant de profession, feu Trai fut le fondateur et le directeur de publication du magazine "Tourisme et Gastronomie", indique l'association dans un communiqué, ajoutant que le défunt "a apprécié le journalisme et en a fait sa seconde passion".