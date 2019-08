Maroc: averses orageuses fortes le jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du pays

Des averses orageuses localement fortes sont attendues jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN a indiqué que les provinces d'Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Tata, Tinghir, Zagora, Tiznit, Sidi Ifni et Chtouka-Ait-Baha sont concernées par ces averses, le jeudi de 15H15 à 23H00.



Ces averses intéresseront, du jeudi à 15H15 au vendredi à 06H00, les provinces d'Es-smara, Boujdour, d'Oued Eddahab et d'Aousserd, précise le bulletin. Les averses orageuses pourront être localement accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orages, a faits avoir la même source, ajoutant que des averses localement fortes pourront intéresser vendredi les reliefs de l'Atlas, le Sud-est et probablement les provinces du Sud.



Ces averses orageuses pourront faire l'objet d'un nouveau bulletin d'alerte, d'après la Direction de la météorologie nationale.