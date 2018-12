Maroc: arrestation d'un individu à bord d'une voiture transportant près d'une tonne de drogue

Le service régional de la police judiciaire de Ouarzazate a appréhendé, samedi matin, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu aux antécédents judiciaires et faisant l’objet d'un avis de recherche au niveau international pour son implication dans une affaire de trafic de drogues.



Le mis en cause, âgé de 30 ans, a été arrêté à bord d'un véhicule 4X4 transportant près d'une tonne de haschich, près de la région de Taznakhte, à 130 km de Ouarzazate, après avoir tenté de forcer un barrage sécuritaire, souligne un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu'un fonctionnaire de police a dû faire usage de son arme de service et de tirer des balles de sommation pour l'arrestation de cet individu qui a tenté de prendre la fuite.



La fouille du véhicule a permis la saisie de près d'une tonne de cannabis emballée dans 40 sacs, en plus d'une importante somme d'argent, d'un coutelas, d'un bidon de gasoil et des plaques d'immatriculation de voitures falsifiées, ajoute le communiqué.



Le suspect a été place en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire, selon la même source.