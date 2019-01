Maroc-Qatar: examen des moyens de renforcer la coordination entre les institutions parlementaires des deux pays

Lors de cette entrevue, tenue en marge du séminaire international sur les expériences de réconciliation nationale, organisé les 17 et 18 janvier par la Chambre des conseillers, en coordination avec l'Association des Sénats, choura et Conseils équivalents d'Afrique et du Monde Arabe, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme et le Conseil national des droits de l'Homme, les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre l'action parlementaire commune en vue de renforcer les relations de partenariat solides entre les deux pays frères.



Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, les deux responsables ont également salué les liens de coopération fructueuse existant entre le Maroc et le Qatar, ainsi que les relations distinguées qui unissent les deux chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.



M. Benchamach, qui a salué la décision du Qatar d'accueillir l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire, à Doha en avril prochain, a été invité à y prendre part.