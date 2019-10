Maroc: Passation des pouvoirs entre Nezha Bouchareb et Abdelahad Fassi Fehri

Une cérémonie de passation des pouvoirs entre Nouzha Bouchareb, nommée mercredi par le Roi Mohammed VI, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et son prédécesseur Abdelahad Fassi Fehri, s’est déroulée jeudi à Rabat, en présence de Mme Fatna El-K’hiel, Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat.



A cette occasion, Mme Bouchareb s’est félicitée de la Haute sollicitude Royale et de la confiance placée en elle par le Roi Mohammed VI en la nommant à la tête de ce secteur vital, indique un communiqué du ministère.



Elle a, également, exprimé sa disposition à poursuivre son action dans le cadre du programme gouvernemental appelant à une mobilisation effective pour la réussite de sa mission et la poursuite des chantiers structurants que connait le secteur.



La nouvelle ministre a aussi saisi cette occasion pour souligner son engagement en vue de consolider les acquis et d'accélérer la mise en oeuvre des chantiers lancés en matière d’habitat et visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens.



De leurs côtés, M. Fassi Fehri et Mme El-K’hiel ont félicité la nouvelle ministre de la confiance Royale, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.



Ils ont aussi tenu à remercier l’ensemble des responsables et cadres du ministère et des établissements sous tutelle pour leur dévouement et investissement en toute responsabilité dans la poursuite des réalisations des actions dudit ministère.



Ont pris part à cette cérémonie, les secrétaires généraux des deux départements, le président du directoire du holding Al Omrane, les directeurs centraux et responsables au ministère.