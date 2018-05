Maroc : Loudyi reçoit le général Robert B. Neller, commandant le Corps des Marines des Etats-Unis d’Amérique

En exécution des Hautes instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense Nationale a reçu, lundi à Rabat, le général Robert B. Neller, Commandant le Corps des Marines des Etats-Unis d’Amérique, qui effectue une visite de travail au Royaume.



Un communiqué de l'Administration de la Défense Nationale indique que les deux responsables ont exprimé, à l’occasion de cette rencontre, leur satisfaction quant à la solidité, l'excellence et le dynamisme de la coopération bilatérale, reflet des relations privilégiées et du partenariat stratégique qui lient les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume du Maroc.



Lors de cette rencontre, il a également été fait état de l’excellent niveau de coopération entre les Forces armées des deux pays concrétisé notamment par l’organisation régulière d’exercices et d’entraînements multinationaux conjoints.



Les discussions ont par ailleurs porté sur l’examen des voies et moyens de dynamiser davantage cette coopération, notamment en matière d’interopérabilité et d’échange d’expérience et d’expertise entre les Forces armées des deux pays.