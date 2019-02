Maroc: Lever de rideau sur le festival de cinéma amazigh des montagnes pour les jeunes à Khénifra

La deuxième édition du festival de cinéma amazigh des montagnes pour les jeunes s'est ouverte vendredi sous le signe ''Cinéma et jeunes, un levier pour la promotion du patrimoine amazigh dans les régions montagneuses''.



Organisé à l'initiative de l'association Mouvement jeunesse pour le développement local, ce festival est marqué par la participation d'acteurs et professionnels du cinéma national, entre autres, Hassan Foulane, Jamal Laâbassi et Fatiha Ouatili, outre une compétition officielle de courts- métrages, au total 10 films en lice.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival, Hayat Al Adraoui a affirmé que ce festival affiche l'ambition de promouvoir le cinéma amazigh en haute montagne tout en cherchant à s'ouvrir sur les expériences internationales sur ce registre. Elle a aussi ajouté que le cinéma amazigh est représentative de toutes les catégories sociales, espérant que le spectacle sera au rendez-vous lors de cette deuxième édition pour les populations du Moyen-Atlas.



Pour sa part, l'acteur Abdo Mesnaoui s'est dit très heureux de participer à cet événement dans une ville aux multiples charmes, se disant aussi honoré de présider le jury des courts métrages, tous réalisés sur la thématique de la montagne.



Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage rendu à des acteurs associatifs actifs dans le domaine de la défense du patrimoine en haute montagne, notamment le coordinateur national de la coalition civile pour la montagne (CCM), Mohamed Dich et la militante Hnou Marouch, outre une exposition de publications cinématographiques, de peintures et de photographies ainsi que des produits de terroir.



Les organisateurs prévoient aussi des projections en plein air sur la place 20 août dans le centre-ville de Khénifra, des débats sur le thème ''cinéma et patrimoine matériel et immatériel en montagne'', des ateliers sur les techniques de l'écriture du scénario, le métier d'acteur ou encore l'industrie cinématographique.



Cette édition est organisée avec le soutien du conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, les conseils municipal et provincial de Khénifra et le CCM (Centre Cinématographique Marocain).