Maroc: Le Groupe SAHAM se transforme en Fonds d'Investissement Panafricain

Le Groupe SAHAM a annoncé, jeudi, avoir entamé sa transformation en Fonds d’Investissement Panafricain, avec l’ambition de renforcer davantage sa position d’acteur stratégique continental.



Cette transformation permettra de renforcer l’impact du groupe SAHAM, actif dans plusieurs secteurs et qui, depuis sa base marocaine, compte plus de 14.000 collaborateurs, a indiqué le Groupe dans un communiqué. Des acquisitions stratégiques sont en cours et devraient être annoncées prochainement, a-t-il ajouté.



Le porte-parole du Groupe SAHAM, Moulay Mhamed Elalamy, a déclaré à cette occasion que dans le cadre de sa transformation en Fonds Africain, SAHAM attirera de nouveaux partenaires, pour franchir un nouveau cap, et investir dans des métiers d’avenir, accélérateurs de développement tant pour le Maroc que le continent.



Et d’ajouter que l’ADN du Groupe SAHAM réside en sa capacité à fédérer des investisseurs internationaux de premier plan, tels que la Banque Mondiale, Kingdom Zephyr, Abraaj, Allianz, Bertelsmann, Wendel et plus récemment le groupe Sanlam.



Le Groupe SAHAM a annoncé, jeudi, sa décision de céder sa filiale assurance à son partenaire sud-africain Sanlam pour un montant de 1,05 milliard de dollars. SAHAM, qui a amorcé en 2010 son développement stratégique en Afrique, est aujourd'hui présent à travers 35 compagnies d’assurance dans 26 pays.