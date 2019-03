Maroc : Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement à Jerada

Plusieurs projets de développement ont été lancés ou inaugurés, mercredi à Jerada, en vue d'impulser une dynamique de développement dans la province et améliorer les conditions de vie de ses habitants.



Le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, a procédé dans ce cadre à la remise d'un bus de transport scolaire à la commune de Tiouli d'un coût de 405.000 dhs, financé par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), indique un communiqué de la province de Jerada.



Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, permettra de lutter contre la déperdition scolaire et d'encourager les élèves notamment les filles à poursuivre leurs études.



Dans le cadre du parachèvement des projets s'inscrivant dans le cadre de la convention de partenariat relative à la mise à niveau urbaine dans le cadre de la politique de la ville (2015-2018), il a été procédé au lancement des travaux de deux projets à la commune de Touissit. Le premier porte sur l'aménagement d'un parking d'une superficie de 1.790 m2, dédié aux bus et aux taxis avec un budget de plus de 1,8 million de dirhams (MDH), alors que le deuxième projet concerne l'aménagement des espaces verts, le revêtement des trottoirs outre le renforcement du réseau d'éclairage public avec un investissement de plus de 11,6 MDH.



Et pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers et assurer le rapprochement de l'administration des citoyens, le gouverneur de la province a également procédé à l'inauguration du nouveau siège de la commune de Sidi Boubker.